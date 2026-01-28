NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
28.01.2026 23:52:21
Nvidia helped DeepSeek hone AI models later used by China’s military, lawmaker says
Nvidia’s H800 chip was designed for the China market and sold there before H800s were put under US export controlsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ai Holdings Corp
Analysen zu Ai Holdings Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 633,00
|-0,38%
|H-ONE CO LTD
|1 415,00
|0,21%
|NVIDIA Corp.
|159,02
|-0,95%