NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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20.05.2026 23:51:00
Nvidia im KI-Rausch: GeForce verschwindet in der Versenkung
Nvidia nimmt viele Milliarden US-Dollar in die Hand, um den eigenen Börsenwert weiter aufzubauschen. GeForce verschwindet in der Versenkung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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