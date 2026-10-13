NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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14.10.2026 00:06:00
Nvidia in 5 Years: Where the Stock Could Be Headed
When investors talk about artificial intelligence (AI), Nvidia (NASDAQ: NVDA) might be the first business that comes to mind. There's a good reason for that. In the past five years, its shares have climbed 1,000%. Because the company is a critical provider of AI hardware, it will continue to capture the market's attention.
But where could this AI stock be in five years?
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