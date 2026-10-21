NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
21.10.2026 05:15:41
Nvidia in talks to invest more in AI cloud firm Firmus after IPO flop: report
This signals Nvidia’s continued support for neoclouds, a group of debt-laden AI cloud providersWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
18:00
|Handel in New York: Dow Jones mit Kursplus (finanzen.at)
|
18:00
|Börse New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
18:00
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.at)
|
16:03
|Dow Jones 30 Industrial-Titel NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NVIDIA von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
16:01
|Handel in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite zum Start des Mittwochshandels steigen (finanzen.at)
|
16:01
|Mittwochshandel in New York: S&P 500-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
16:01
|Optimismus in New York: Dow Jones zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
|
20.10.26
|KI-Boom treibt den S&P 500: Warum NVIDIA und Micron jetzt entscheidend sind (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|197,18
|2,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX beenden Handel stärker -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls deutlich fester. An der Wall Street geht es am Mittwoch aufwärts. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.