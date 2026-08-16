NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
16.08.2026 03:50:40
Nvidia in talks to invest US$3 billion in SoftBank subsidiary for OpenAI data centre project: report
SB Energy, which is also backed by OpenAI, develops large-scale power and data centre infrastructure projectsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
15.08.26
|Nvidia discloses $21bn stake in SpaceX (Financial Times)
|
14.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
14.08.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
14.08.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
14.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
14.08.26
|Schwache Performance in New York: So steht der NASDAQ Composite nachmittags (finanzen.at)
|
14.08.26
|Handel in New York: Dow Jones schwächelt (finanzen.at)
|
14.08.26
|Minuszeichen in New York: So steht der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)