NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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16.08.2026 03:50:40

Nvidia in talks to invest US$3 billion in SoftBank subsidiary for OpenAI data centre project: report

SB Energy, which is also backed by OpenAI, develops large-scale power and data centre infrastructure projectsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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