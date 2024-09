Nvidia Invested in Applied Digital: Here's What Investors Need to Know About Nvidia's Latest Buy

Fool.com contributor Parkev Tatevosian discusses what investors need to know about Applied Digital (NASDAQ: APLD), the most recent company Nvidia (NASDAQ: NVDA) has invested in. *Stock prices used were the afternoon prices of Sept. 6, 2024. The video was published on Sept. 8, 2024.Continue reading Weiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool Weiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool