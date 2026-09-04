|Neuzugang
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04.09.2026 03:35:18
NVIDIA-Investments im Check: Diese Aktien hielt der KI-Gigant in Q2
Für US-Großinvestoren mit einem verwalteten Vermögen ab 100 Millionen US-Dollar gelten strenge Offenlegungspflichten: Sie müssen der Börsenaufsicht SEC ihre US-Portfoliobestände vierteljährlich über das Formular 13F melden. Mit einem verwalteten Vermögen von rund 63,44 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal 2026 unterliegt auch der Halbleiterkonzern NVIDIA dieser Berichtspflicht. Der Portfoliowert verzeichnete im Berichtszeitraum einen deutlichen Sprung um 245,26 Prozent. Gleichzeitig erweiterte der Konzern sein Depot um eine neue Position: Im zweiten Quartal kam ein beträchtliches Investment in SpaceX hinzu.
Im folgenden Ranking werden die größten US-Aktienbeteiligungen von NVIDIA im zweiten Quartal 2026 aufgeführt, geordnet nach dem prozentualen Anteil am Depot. Stand der Daten ist der 30. Juni 2026.
Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.at
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