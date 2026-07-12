NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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12.07.2026 11:15:00
Nvidia Investors Need to Be Paying Attention on July 16
July 16 could be a very important day for investors in all sectors of the market. Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) (or TSMC) reports earnings on that day, and it will have implications beyond just its stock.TSMC is the primary chip fabricator for nearly any company involved in the AI build-out and tech fields. If it raises a red flag that chip demand has fallen off a cliff, it could crash the stocks of many of the computing unit manufacturers, like Nvidia (NASDAQ: NVDA). On the flip side, if TSMC reports positive earnings and tells investors that business is continuing to ramp up, it could send shares of its peers rallying.Nvidia investors have been disappointed in 2026 because of lackluster performance. However, if TSMC reports strong earnings, I think it could be one catalyst the stock needs to send it higher.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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