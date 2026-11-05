Nvidia Investors Need to Be Paying Attention on Nov. 17

Nvidia (NASDAQ: NVDA) is on the verge of a crucial moment. On Nov. 17, it will publish its third-quarter earnings results, and this event has huge implications for the whole stock market.

As the leading provider of the high-powered processing hardware used to train and power today's most advanced artificial intelligence (AI) models, Nvidia has become the single most important company to watch when it comes to the health of both the AI industry and the broader market. That means that its upcoming report could spur substantial movement in the company's share price, and could also have a reverberating impact on many other holdings in investors' portfolios.

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