NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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07.07.2026 18:11:00
Nvidia Is a $4.7 Trillion Company. Here's How Close It Is to Retaking $5 Trillion.
Only one company in history has ever been worth $5 trillion: Nvidia (NASDAQ: NVDA) itself. The chipmaker first crossed the mark last October, then slipped back below it. After closing Monday at about $195.55 per share, the chipmaker carried a market value of roughly $4.74 trillion. That leaves it less than 6% below a milestone no other business has ever touched.So how close is Nvidia, exactly, and what would it take to get there? The math is simple, and the underlying business is firing on all cylinders.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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