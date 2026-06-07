NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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07.06.2026 14:01:00

Nvidia Is a $5 Trillion AI Giant. Here's When It Might Double Again.

Nvidia (NASDAQ: NVDA) has been a life-changing investment in this golden era of artificial intelligence (AI). The stock has risen more than 1,070% over the past five years. That turns $10,000 into over $116,680. With AI investments continuing to pour into chips and data centers, it's fair to wonder how much more investors can expect.Could Nvidia, already at a market cap of $4.96 trillion, with a "T," actually double again anytime soon? The idea isn't outlandish at all. Nvidia's next AI chip platform, Vera Rubin, is looming, and it represents a leap forward in data center infrastructure.Here's why Nvidia stock can continue to soar and how long it may realistically take to double from here.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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