NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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03.06.2026 08:35:00
Nvidia Is a $5 Trillion Company -- and It's Still Undervalued
There's currently only one company valued at $5 trillion: Nvidia (NASDAQ: NVDA). While that's a huge market cap, I actually think Nvidia is undervalued.It may seem counterintuitive to say the world's largest company is undervalued, but after digging in a bit, I think you'll see what I mean.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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