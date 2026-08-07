NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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07.08.2026 06:00:00
Nvidia Is a Massive Investor in the Genius Artificial Intelligence (AI) Stock Up 170% This Year
Nvidia just doesn't make GPUs and the various supporting equipment for these computing units. It's also an active investor. When it comes across a company it likes, it isn't afraid to invest. One company Nvidia has taken a major stake in is Nebius (NASDAQ: NBIS). It owns over 22 million shares of Nebius -- just shy of 10% of the company. So far in 2026, this has proven to be a genius investment, as the stock is up roughly 170% this year at the time of this writing. However, Nvidia isn't investing in Nebius for this short-term gain. It has its eyes on much greater returns, and Nebius could easily deliver them with its superior growth rate.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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