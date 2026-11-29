Nvidia (NASDAQ:NVDA) stock recently closed at around $150 a share. Over the past month, shares of the chip giant have traded between $125 and $210 per share. That's after a wild few weeks that saw the resignation and reinstatement of CEO Jensen Huang.

I recently bought shares of Nvidia amid the volatility. Here's how much I think $1,000 in Nvidia stock could be worth in five years, and the price I'd consider buying more.

Image source: Nvidia.

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