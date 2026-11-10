NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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10.11.2026 18:55:00

Nvidia Is Down 30% From Its High. History Says This Is What Happens Next.

From the all-time high it hit about a month ago, Nvidia (NASDAQ: NVDA) has lost 30% of its value, and has lost its status as the most valuable company in the world.

This isn't the first time Nvidia stock has plummeted. Based on how it has performed historically, here's what is likely to happen next.

It's hard to believe that just four years ago, Nvidia was a relatively obscure tech company making graphics processing units (GPUs) primarily for the video game and crypto-mining markets. But when the generative artificial intelligence (AI) revolution arrived, it had the proprietary technology to power that software ready and waiting, and it has provided the foundation beneath nearly all successful AI development.

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