NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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17.06.2026 18:58:00

Nvidia Is Down Over 10% From Its Record High. Is This the Ultimate "Buy the Dip" Moment of 2026?

Nvidia (NASDAQ: NVDA) was one of the top stocks to own in 2023, 2024, and 2025. In 2026, it hasn't been so rewarding. Although it's up around 10% so far, the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) is up by nearly 9%. So, its shareholders are barely beating the market despite the chipmaker's growth rate and its dominance in one of the most critical parts of the artificial intelligence (AI) build-out. Nvidia is also down by more than 10% from the all-time high it established in early May.Historically, sell-offs of 10% or more have been excellent times to buy the dip on Nvidia stock. So, is now a perfect time to buy it? Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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