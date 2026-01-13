NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
13.01.2026 16:07:49
Nvidia Is Driving A 70% Cost Crash In Drug Discovery — Lilly Just Bet $1 Billion On It
This article Nvidia Is Driving A 70% Cost Crash In Drug Discovery — Lilly Just Bet $1 Billion On It originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
18:02
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
|
18:02
|Börse New York in Rot: So performt der NASDAQ Composite am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
18:02
|Angespannte Stimmung in New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
|
16:04
|Dow Jones 30 Industrial-Papier NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in NVIDIA von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16:01
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
16:01
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 zum Start des Mittwochshandels in Rot (finanzen.at)
|
16:01
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite notiert zum Start des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
|
13.01.26