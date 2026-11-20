NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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20.11.2026 18:05:02
Nvidia Is Headed for Its 7th Straight Daily Decline. History Says This Happens Next
Nvidia (NASDAQ:NVDA) stock fell 4.4% on Nov. 12 after Jensen Huang stepped down as CEO last Thursday, and it hasn't had a winning session since.
As of its close yesterday, the stock was down 16% since the resignation news. Even a strong earnings report that included the company lifting its guidance for fiscal 2028 was not enough to stem the tide, as the stock gave up those early gains on Wednesday.
After trading more than 6% lower at 11 a.m. ET on Friday, Nvidia now appears to be headed for a seventh straight down day, putting the company on the verge of doing something it's never done before.
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