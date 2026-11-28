NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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29.11.2026 00:47:02
Nvidia Is Headed for Its Worst Month Since April 2022. History Says What the Stock Usually Did Next.
Nvidia (NASDAQ:NVDA) stock closed Friday, Nov. 27, at $150.49, off around 26% from where it ended October, at $204.64 on Oct. 30. The drop came during a month when Jensen Huang resigned as CEO and, 11 days later, was reinstated by the board.
November's last trading day is Monday, Nov. 30. If shares close that day between about $139.10 and $164.60, this will be the artificial intelligence (AI) chipmaker's worst month since April 2022, when the stock fell 32%. No month since then has been worse than September 2022, when it dropped roughly 20%.
Since Nvidia went public in January 1999, just nine months have been worse than November through Friday's close. A year after these nine, the stock was up seven times. But it usually dropped further first.
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