NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
06.02.2026 16:00:00
Nvidia Is Investing $2 Billion More Into CoreWeave. Does This Make the Artificial Intelligence (AI) Stock a Safer Buy?
CoreWeave's (NASDAQ: CRWV) stock went public nearly a year ago, back in March 2025. It has been a key stock for artificial intelligence (AI) investors to focus on, due to its close relationship with Nvidia (NASDAQ: NVDA). It gives companies access to compute power and Nvidia's leading chips, thus making it an attractive investment if you're bullish on the AI trade and Nvidia's continued dominance.Nvidia has also invested in CoreWeave. Recently, it also increased its stake in the business by $2 billion. The sign of confidence has given CoreWeave's stock a big bump, and it's now up 26% since the start of the year. Should you buy the AI stock as well?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu NVIDIA Corp.
|28.01.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.12.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|CoreWeave
|75,40
|19,30%
|NVIDIA Corp.
|157,08
|7,77%
