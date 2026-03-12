NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
12.03.2026 07:55:00
Nvidia Is Making a Massive $26 Billion Bet on the Future of Artificial Intelligence (AI)
For many investors, when the discussion turns to artificial intelligence (AI), Nvidia (NASDAQ: NVDA) is the first topic of conversation. The company pioneered the graphics processing units (GPUs) that revolutionized gaming with the introduction of parallel computing. This groundbreaking approach divided large computational tasks across multiple processors (or cores), dramatically reducing the time needed to complete the task. It turned out that parallel processing worked equally well on the large datasets necessary to facilitate AI.Nvidia has ridden the AI revolution to new heights, helping it become the world's most valuable publicly traded company, with a market cap of $4.5 trillion.Management is looking ahead, and Nvidia is planning a big bet on the future of AI.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu NVIDIA Corp.
|09.03.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|26.02.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|26.02.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|26.02.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
