NVIDIA Aktie

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
Unternehmen
Termine
Profil
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
Aktion
12.03.2026 07:55:00

Nvidia Is Making a Massive $26 Billion Bet on the Future of Artificial Intelligence (AI)

For many investors, when the discussion turns to artificial intelligence (AI), Nvidia (NASDAQ: NVDA) is the first topic of conversation. The company pioneered the graphics processing units (GPUs) that revolutionized gaming with the introduction of parallel computing. This groundbreaking approach divided large computational tasks across multiple processors (or cores), dramatically reducing the time needed to complete the task. It turned out that parallel processing worked equally well on the large datasets necessary to facilitate AI.Nvidia has ridden the AI revolution to new heights, helping it become the world's most valuable publicly traded company, with a market cap of $4.5 trillion.Management is looking ahead, and Nvidia is planning a big bet on the future of AI.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu NVIDIA Corp.

Analysen zu NVIDIA Corp.

09.03.26 NVIDIA Buy UBS AG
26.02.26 NVIDIA Buy UBS AG
26.02.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
26.02.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
26.02.26 NVIDIA Overweight Barclays Capital
11.03.26 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

ATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

