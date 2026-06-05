Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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05.06.2026 22:25:00

Nvidia Is Moving Into Intel and Qualcomm's Turf. These Are the Losers Investors Should Watch Closely.

On May 31, Nvidia (NASDAQ: NVDA) introduced RTX Spark, which merges its Blackwell RTX GPU with its Grace CPU into a single "superchip" for Windows PCs. It worked with MediaTek and Microsoft (NASDAQ: MSFT) to develop those new chips, which might pose a major threat to Intel (NASDAQ: INTC), Qualcomm (NASDAQ: QCOM), and other chipmakers in the near future.Nvidia generates most of its revenue from discrete GPUs, but it also develops CPUs with Arm's (NASDAQ: ARM) power-efficient chip architecture. Its most visible ARM-based CPU is Tegra, which powers Nintendo's Switch consoles and Microsoft's Surface devices.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Intel Corp. 85,83 0,00% Intel Corp.
NVIDIA Corp. 178,90 0,00% NVIDIA Corp.

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