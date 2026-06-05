Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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05.06.2026 22:25:00
Nvidia Is Moving Into Intel and Qualcomm's Turf. These Are the Losers Investors Should Watch Closely.
On May 31, Nvidia (NASDAQ: NVDA) introduced RTX Spark, which merges its Blackwell RTX GPU with its Grace CPU into a single "superchip" for Windows PCs. It worked with MediaTek and Microsoft (NASDAQ: MSFT) to develop those new chips, which might pose a major threat to Intel (NASDAQ: INTC), Qualcomm (NASDAQ: QCOM), and other chipmakers in the near future.Nvidia generates most of its revenue from discrete GPUs, but it also develops CPUs with Arm's (NASDAQ: ARM) power-efficient chip architecture. Its most visible ARM-based CPU is Tegra, which powers Nintendo's Switch consoles and Microsoft's Surface devices.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Intel Corp.
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05.06.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 fällt zum Ende des Freitagshandels zurück (finanzen.at)
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05.06.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100-Anleger bekommen schlussendlich kalte Füße (finanzen.at)
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03.06.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 schwächelt schlussendlich (finanzen.at)
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03.06.26
|Infineon Aktie nach Rally am Ende? Warum Intel gleichzeitig zulegt (finanzen.at)
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03.06.26
|Börse New York: NASDAQ 100 am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
|
03.06.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
03.06.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 fällt mittags zurück (finanzen.at)
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03.06.26
|NYSE-Handel S&P 500 verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)
Analysen zu Intel Corp.
|01.06.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|04.05.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.04.26
|Intel Neutral
|UBS AG
|01.06.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|04.05.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.04.26
|Intel Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.06.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|04.05.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.04.26
|Intel Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|33 700,00
|-1,17%
|Intel Corp.
|85,83
|0,00%
|NVIDIA Corp.
|178,90
|0,00%
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