NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
02.02.2026 19:29:30
Nvidia is Poised to Make "The Largest Investment We've Ever Made." Here's What It Means for Investors
At an event in Taipei this weekend, CEO Jensen Huang made a splash when he said Nvidia (NASDAQ: NVDA) will participate in OpenAI's latest funding round, potentially making "the largest investment we've ever made.""We will invest a great deal of money," Huang told reporters at the event. "I believe in OpenAI. The work that they do is incredible. They're one of the most consequential companies of our time." While Huang didn't specify exactly how much the investment would be, he did say it would be "huge."Image source: Nvidia.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
