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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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02.09.2026 13:06:00

Nvidia Is Still Retail Investors' Most-Held Stock on Robinhood, but a New Trillion-Dollar Stock Has Entered the Top 10

Over the last 15 years, retail investors have been making their presence felt on Wall Street. The authors of "The Retail Investor Report," published by the University of Missouri-Kansas City School of Law, note that retail investors comprised 25% of equities trading volume in 2021, nearly double the percentage reported in the previous decade. Thanks to the transparency of Robinhood Markets' retail investor-focused online trading platform, we can track which stocks these everyday investors favor. While artificial intelligence (AI) kingpin Nvidia (NASDAQ: NVDA) has been a fixture as the most-held stock on Robinhood for quite some time, there's a new trillion-dollar entrant on Robinhood's top-10 leaderboard: Elon Musk's Space Exploration Technologies (SpaceX) (NASDAQ: SPCX).Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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