NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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10.09.2026 12:07:00
Nvidia Is Suddenly Outpacing the S&P 500. Expect That to Continue.
Nvidia (NASDAQ: NVDA) had a sluggish start to the year, but its rally ahead of earnings gained momentum when the company reported solid results. It's felt long overdue, but the chipmaker is once again outpacing the S&P 500 with a 23% year-to-date return.
Investors should expect Nvidia to continue beating the S&P 500, as it has done for many years. Strong financial results and the continuation of the artificial intelligence supercycle are two major reasons why.
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