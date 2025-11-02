NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
02.11.2025 18:00:00
Nvidia is the biggest winner from earnings season — and it hasn’t even reported yet
The swelling AI budgets at Amazon, Meta and other Big Tech players bode well for Nvidia in the near term.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
|29.10.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
|NVIDIA Corp.
|178,10
|1,39%
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX mit freundlichem Start in den November -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt beginnt den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigt sich am ersten Handelstag im November freundlich. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.