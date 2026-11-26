NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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26.11.2026 23:30:49
Nvidia Is the Worst-Performing "Magnificent Seven" Stock This Year. Is It a Buy Before 2027?
Nvidia (NASDAQ:NVDA) investors have been on a rather unenjoyable roller coaster in recent weeks. And every time the ride looks like it's nearing an end, there's another unexpected turn that unearths more questions than answers.
Founder and CEO for over 33 years, Jensen Huang, admitted on Nov. 8 to being unfaithful to his wife, then resigned on Nov. 12, only to be brought back as CEO less than two weeks later on Nov. 23.
That same day, President Trump was on a phone interview with CNBC and took credit for speaking with Nvidia's board and helping convince them to bring Huang back. Trump said, "I spoke to them. Let me just put it that way. And I convinced them. And I will tell you, it was a lot easier to convince them yesterday than it was a week and a half ago." Trump was referring to Nvidia's stock price and how it was easier to convince Nvidia to bring Huang back when the stock was cratering.
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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18:01
|Handel in New York: Dow Jones legt mittags zu (finanzen.at)
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18:01
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite klettert am Mittag (finanzen.at)
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18:01
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 bewegt sich am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
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16:17
|AKTIE IM FOKUS 2: Nvidia schwach nach Bericht zu entdeckten KI-Chips in China (dpa-AFX)
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16:01
|Optimismus in New York: S&P 500 startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
16:01
|Gewinne in New York: Dow Jones beginnt Freitagshandel im Plus (finanzen.at)
|
16:01
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite legt zum Start zu (finanzen.at)
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15:12
|AKTIE IM FOKUS: Nvidia steigen trotz Bericht über Fund von KI-Chips in China (dpa-AFX)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|24.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|24.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|24.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|135,62
|-1,85%