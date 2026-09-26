Nvidia Is Weighing a $10 Billion Stake in Anthropic's IPO. It Would Be Buying Its Own Demand.

Nvidia (NASDAQ:NVDA) might be gearing up to write Anthropic a second $10 billion check.

The chipmaker's in talks to be an anchor investor in Anthropic's planned initial public offering (IPO), Reuters said this month, a deal that could deepen its ties to a major customer. A source put Nvidia's possible investment at up to $10 billion.

The artificial intelligence (AI) company behind the Claude models is reportedly looking to raise as much as $100 billion in a listing that might value it at roughly $2 trillion. Reuters has since said that the IPO may slip past the U.S. midterm elections in November. Of course, the plans might still change, and neither company has confirmed the talks.

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