NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
27.04.2026 15:49:00
Nvidia ist als erste Firma über 5 Billionen US-Dollar wert
Halbleiterfirmen geht es an der Börse prächtig. Nvidia ist die wertvollste Firma der Welt, aber auch AMD und bedingt Intel erzielen Allzeithochs.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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