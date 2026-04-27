NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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27.04.2026 15:49:00

Nvidia ist als erste Firma über 5 Billionen US-Dollar wert

Halbleiterfirmen geht es an der Börse prächtig. Nvidia ist die wertvollste Firma der Welt, aber auch AMD und bedingt Intel erzielen Allzeithochs.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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