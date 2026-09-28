NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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28.09.2026 15:39:01
Nvidia Just Announced the Largest Stock Buyback Authorization Increase in History. Should You Buy the Stock?
Fresh off nearly $20 billion of share repurchases in its most recent quarter, Nvidia (NASDAQ:NVDA) is hinting that there is a lot more to come.
The company announced on Sept. 28 that its board of directors has authorized an additional $150 billion under its share repurchase program, bringing the remaining total authorization to $235 billion.
It's the largest increase to a share repurchase authorization plan in history. In a press release, the company also said it expects to use all of this authorization through fiscal year 2028.
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