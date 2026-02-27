NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
27.02.2026 03:45:00
Nvidia Just Crushed Earnings. 1 No-Brainer ETF To Buy Now
Nvidia (NASDAQ: NVDA) delivered another blockbuster earnings report on Wednesday, topping estimates on the top and bottom lines and posting red-hot growth rates.Revenue jumped 73% to $68.1 billion, ahead of the consensus at $66.2 billion. Gross margin improved from 73.4% to 75%, and adjusted net income rose 79% to $39.5 billion, or $1.62 a share, beating expectations at $1.54.No company in history has ever grown this fast with this much profit. The numbers speak for themselves as a testament to Nvidia's dominance and the AI boom. Its profit margin reached 58%, and its growth rate accelerated for the second quarter in a row, showing insatiable demand for its chips and AI computing power.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
27.02.26
|Börse New York: NASDAQ 100 präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
27.02.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
27.02.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
27.02.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)
|
27.02.26
|Handel in New York: Dow Jones am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
27.02.26
|Schwacher Handel: So steht der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
|
27.02.26
|Schwacher Handel: So performt der NASDAQ Composite am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
27.02.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 am Freitagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)