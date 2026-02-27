NVIDIA Aktie

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

27.02.2026 03:45:00

Nvidia Just Crushed Earnings. 1 No-Brainer ETF To Buy Now

Nvidia (NASDAQ: NVDA) delivered another blockbuster earnings report on Wednesday, topping estimates on the top and bottom lines and posting red-hot growth rates.Revenue jumped 73% to $68.1 billion, ahead of the consensus at $66.2 billion. Gross margin improved from 73.4% to 75%, and adjusted net income rose 79% to $39.5 billion, or $1.62 a share, beating expectations at $1.54.No company in history has ever grown this fast with this much profit. The numbers speak for themselves as a testament to Nvidia's dominance and the AI boom. Its profit margin reached 58%, and its growth rate accelerated for the second quarter in a row, showing insatiable demand for its chips and AI computing power.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
