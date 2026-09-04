NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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04.09.2026 02:23:01

Nvidia Just Delivered a Massive Warning to AMD and Intel Stock Investors

Nvidia (NASDAQ:NVDA) reported fantastic results for the second quarter of fiscal 2027 (which ended July 26), with the company's phenomenal revenue and earnings growth suggesting that it continues to dominate the lucrative artificial intelligence (AI) chip market. The 106% year-over-year spike in Nvidia's revenue last quarter to $96.2 billion was fueled by a tremendous increase in its data center revenue. The company reported a 117% year-over-year increase in data center revenue last quarter to $89 billion, driven by the strong demand for its graphics processing units (GPUs) from hyperscalers, AI labs, and neocloud companies.However, Nvidia also pointed out that it will make a big dent in the server central processing unit (CPU) market, an area dominated by Intel (NASDAQ:INTC) and Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD). Let's take a closer look at what Nvidia said about its server CPU prospects, and why its growing influence in this area doesn't bode well for AMD and Intel.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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