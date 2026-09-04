NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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04.09.2026 02:23:01
Nvidia Just Delivered a Massive Warning to AMD and Intel Stock Investors
Nvidia (NASDAQ:NVDA) reported fantastic results for the second quarter of fiscal 2027 (which ended July 26), with the company's phenomenal revenue and earnings growth suggesting that it continues to dominate the lucrative artificial intelligence (AI) chip market. The 106% year-over-year spike in Nvidia's revenue last quarter to $96.2 billion was fueled by a tremendous increase in its data center revenue. The company reported a 117% year-over-year increase in data center revenue last quarter to $89 billion, driven by the strong demand for its graphics processing units (GPUs) from hyperscalers, AI labs, and neocloud companies.However, Nvidia also pointed out that it will make a big dent in the server central processing unit (CPU) market, an area dominated by Intel (NASDAQ:INTC) and Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD). Let's take a closer look at what Nvidia said about its server CPU prospects, and why its growing influence in this area doesn't bode well for AMD and Intel.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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16:01
|NYSE-Handel Dow Jones gibt zum Start nach (finanzen.at)
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16:01
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
16:01
|Börse New York in Rot: S&P 500 zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
|
16:01
|Börse New York: NASDAQ 100 klettert zum Start (finanzen.at)
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15:47
|NVIDIA-Investments im Check: Diese Aktien hielt der KI-Gigant in Q2 (finanzen.at)
|
03.09.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
03.09.26
|Gute Stimmung in New York: Zum Ende des Donnerstagshandels Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
|
03.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 beendet den Donnerstagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|201,55
|2,52%
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