Nvidia (NASDAQ:NVDA) has fallen sharply in value — at one point losing nearly $2.5 trillion in market value since the stock hit its peak in early October.

The wealth destruction in Nvidia has been swift and brutal. The company, which abruptly lost founder-CEO Jensen Huang before he was abruptly brought back, is scrambling amid potential sanctions violations, and faces competitive threats from all angles.

Still, it just reported strong Q3 earnings, with revenue up over 100% year over year. On a trailing-earnings basis, Nvidia now looks like one of the cheapest stocks in the S&P 500. Does that make it a buy below $160?

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