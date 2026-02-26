NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
26.02.2026 20:10:00
Nvidia Just Delivered Spectacular News to Shareholders. Here's What You Need to Know.
Nvidia (NASDAQ: NVDA) has an established track record of beating earnings expectations over the past several quarters -- and the artificial intelligence (AI) chip giant kept that momentum going in the latest period. The company delivered record quarterly and full-year revenue, and revenue and profit for the quarter surpassed analysts' estimates.This performance is thanks to the strength of Nvidia's graphics processing units (GPUs), or AI chips, as well as its expansion into a wide range of supporting products -- from networking equipment to its most recent foray into stand-alone central processing units (CPUs) for data centers. Customers may turn to Nvidia for all of their AI needs.And this leads me to the spectacular news Nvidia delivered to shareholders in its quarterly and fiscal 2026 full-year report...Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu NVIDIA Corp.
|26.02.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|26.02.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|26.02.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
