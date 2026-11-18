NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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18.11.2026 21:47:15
Nvidia Just Demolished Earnings, but the Stock Is Still Plunging. The Reason Is Obvious.
Nvidia (NASDAQ:NVDA) just delivered another blockbuster earnings report. Despite the company's unprecedented growth, the semiconductor giant's stock is struggling to sustain its initial after-hours rally. As I write this (mid-morning on Nov. 18), Nvidia stock is trading at around $154. That's essentially in line with its closing price from yesterday and roughly 5% below its close from Friday, Nov. 13.
The disconnect between Nvidia's financial performance and its stock price suggests investors are more concerned about things beyond earnings growth. Following founder Jensen Huang's unexpected resignation, questions surrounding leadership, regulatory scrutiny, and the company's artificial intelligence (AI) infrastructure partnerships are overshadowing its operating performance.
Nvidia's fiscal third-quarter earnings suggest the business remains exceptionally strong, but the company’s future direction is becoming much less predictable.
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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13:00
|Nvidia – Anhebung der Prognose sorgt für Erleichterung bei Investoren (NewsTool)
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13:00
|Nvidia – Anhebung der Prognose sorgt für Erleichterung bei Investoren (NewsTool)
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08:51
|Virtual ‘Jensanity’ rocks Taipei in support for Nvidia chief (Financial Times)
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07:04
|Pressestimme/'Washington Post': KI-Exportbeschränkungen machen die USA sicherer (dpa-AFX)
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18.11.26
|Aufschläge in New York: Zum Handelsende Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
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18.11.26
|Handel in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
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18.11.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 letztendlich mit Abgaben (finanzen.at)
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18.11.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|11:18
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|11:18
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|11:18
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|18.11.26
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|139,42
|1,53%