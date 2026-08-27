NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
27.08.2026 17:10:01
Nvidia Just Did This for the First Time Ever. And These 8 Words From Jensen Huang Show Us Why It’s Fantastic News for Investors.
Nvidia (NASDAQ:NVDA) has delivered incredible earnings growth to investors quarter after quarter since the early days of this artificial intelligence (AI) revolution. The company is the world's leading designer of AI chips, the products that fuel key tasks throughout every stage of AI development and use -- and this has translated into record levels of revenue and profit.The tech giant hasn't stopped at these graphics processing units (GPUs), however, and has expanded into a broad range of products and services to create an AI empire. This means companies can turn to Nvidia for all of their AI needs.In the latest quarter, this formula has once again delivered success, with Nvidia roaring past analysts' estimates and speaking of ongoing high demand. On top of this, the company just did something it's never done before. And eight words from Nvidia chief Jensen Huang show us why it's fantastic news for investors. Let's zoom in for a close look.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Time Inc When Issued
Analysen zu NVIDIA Corp.
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|195,66
|8,65%
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