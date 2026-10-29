Nvidia Just Disclosed an $18 Billion Stake in SpaceX. Here's What Jensen Huang Sees That the Market Doesn't.

At the end of August, Nvidia (NASDAQ: NVDA) published its second-quarter results and the 13F filing detailing the publicly traded stocks in which it holds positions. The filing showed that Nvidia owned roughly 122.8 million shares of Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) stock.

The disclosure showed that SpaceX was the company's second-largest holding, ahead of CoreWeave and behind Intel. As of this writing, Nvidia's stake in SpaceX is worth roughly $18 billion. Here's why Nvidia CEO Jensen Huang has placed a big bet on Elon Musk's company.

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