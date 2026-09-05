Peers Aktie
WKN DE: A2PL83 / ISIN: JP3801660006
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05.09.2026 13:11:00
Nvidia Just Doubled Its Revenue. Here's Why the Stock Has Underperformed Its Peers.
Nvidia (NASDAQ: NVDA) recently reported a quarter in which the company not only more than doubled revenue and beat expectations for both revenue and earnings, but also raised its guidance for the rest of its fiscal year. But there's one metric that has kept the stock from performing as well as some of its peers. *Stock prices used were the morning prices of Sep. 3, 2026. The video was published on Sep. 5, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Peers Co.,Ltd Registered Shs
|465,00
|-5,10%
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