Applied Aktie
WKN DE: A0JDDR / ISIN: JP3122630001
|
03.03.2026 19:53:00
Nvidia Just Dumped Its Entire $182 Million Applied Digital Stake. Should You Follow?
As the beating heart of the artificial intelligence (AI) boom, Nvidia is a kingmaker in the industry. When it takes a stake in a company, the market pays attention -- so too when it exits a position.And that's exactly what Nvidia has done with AI data center developer Applied Digital (NASDAQ: APLD). After acquiring a significant stake in the company, Nvidia just sold all of its 7.7 million shares. So what does that mean for investors? If the most powerful company in AI just sold its stake, should you sell, too?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
