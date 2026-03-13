NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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13.03.2026 15:30:55
Nvidia Just Dumped This AI Stock, but Here's Why That Might Be a Buying Opportunity
Nvidia (NASDAQ: NVDA), the world's leading producer of data center GPUs, is one of the world's most important artificial intelligence (AI) companies. So whenever it invests in a smaller AI company, it's considered a bullish stamp of approval.But when Nvidia sells one of those stocks, it's considered a grim warning. For example, Nvidia accumulated 7.7 million shares of the AI data center builder Applied Digital (NASDAQ: APLD) in September 2024, but it sold that entire stake for about $177 million in the fourth quarter of 2025. Let's see why Nvidia sold that hot AI stock -- and why it might still be worth buying.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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