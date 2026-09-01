NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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01.09.2026 17:12:00
Nvidia Just Gave a $267 Billion Warning That Micron Stock Could Crash Before 2029 Is Over
Over the last year, artificial intelligence (AI) memory stocks have been on fire. Expanding model sizes and more sophisticated agentic AI use cases are fueling a parallel boom between graphics processing units (GPUs) and the high-bandwidth memory (HBM) layered on top of these accelerators.With its shares up by 697% over the last year, Micron Technology (NASDAQ: MU) has been one of the clearest beneficiaries of this memory boom. While the stock's parabolic ascent has been tough to ignore, some investors can't help but wonder when the memory trade will fade. After all, memory has historically been a highly cyclical market.Well, Nvidia (NASDAQ: NVDA) may have just quietly signaled a tell about when Micron's business -- and its stock -- may peak and then begin to decline.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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