NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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28.08.2026 03:00:00
Nvidia Just Guided for 70% Revenue Growth in Fiscal Year 2028. Here's What That Means for AI Stocks.
Nvidia (NASDAQ: NVDA) has done it again. The artificial intelligence (AI) computer chip giant just posted another quarter of 100% revenue growth, reaching $96 billion in quarterly sales. By the end of the fiscal year 2027 in January, the company may generate well over $400 billion in revenue. But that is not the end of the story. On the conference call, Nvidia executives projected that revenue would grow by 70% next fiscal year.This insatiable growth is hard to fathom at this scale. Here's what it means for Nvidia and other AI-related stocks if it can put up this 70% revenue growth next fiscal year.Nvidia is currently in its fiscal year 2027, which ends in January of next year, but is mainly in calendar year 2026. Fiscal year 2028 will end in January 2028, but is mainly in the calendar year of 2027.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu NVIDIA Corp.
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