Nvidia (NASDAQ:NVDA) released solid results for the third quarter of fiscal 2027 (which ended on Oct. 25) on Nov. 17 and backed its outstanding performance with impressive guidance.

Its data center business recorded healthy growth once again last quarter, and Nvidia's upgraded guidance for fiscal 2028 suggests that the segment will continue to move the needle substantially next year. However, a closer look at Nvidia's results suggests it is quickly gaining ground in a market where Intel (NASDAQ:INTC) and Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) are the dominant players.

Let's take a closer look at this particular business and check why Nvidia's progress in this space doesn't bode well for Intel and AMD.

Continue reading