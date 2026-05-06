NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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06.05.2026 16:09:52
Nvidia Just Made A 175-Year-Old Glass Stock Look Like An AI Rocket
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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07.05.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
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07.05.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 letztendlich im Minus (finanzen.at)
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07.05.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 gibt letztendlich nach (finanzen.at)
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07.05.26
|Schwacher Handel: Dow Jones fällt schlussendlich (finanzen.at)
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07.05.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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07.05.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: So entwickelt sich der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
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07.05.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 am Donnerstagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
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07.05.26
|Donnerstagshandel in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|07.05.26
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.04.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.03.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.03.26
|NVIDIA Overweight
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|18.03.26
|NVIDIA Hold
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|07.05.26
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.04.26
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|18.03.26
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|07.05.26
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.04.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.03.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.03.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|18.03.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
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|NVIDIA Corp.
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