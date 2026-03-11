NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

11.03.2026 20:08:47

Nvidia Just Poured $2 Billion Into This $28 Billion AI Cloud Company -- Here's Why It Matters for 2026

In recent years, Nvidia (NASDAQ: NVDA) has become synonymous with artificial intelligence (AI). The company's graphics processing units (GPUs) provide the computational horsepower that underpins AI and have become the gold standard for these applications. Nvidia has also been a prolific investor in the AI space, owning stakes in a wide variety of chipmakers, software developers, and infrastructure providers.The company turned heads this week with the latest in a growing list of investments and strategic partnerships.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu NVIDIA Corp.

09.03.26 NVIDIA Buy UBS AG
26.02.26 NVIDIA Buy UBS AG
26.02.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
26.02.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
26.02.26 NVIDIA Overweight Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX kaum bewegt erwartet -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften sich am Freitag kaum vom Fleck bewegen. An den asisatischen Börsen dominieren zum Wochenende die Bären.
