NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
11.03.2026 20:08:47
Nvidia Just Poured $2 Billion Into This $28 Billion AI Cloud Company -- Here's Why It Matters for 2026
In recent years, Nvidia (NASDAQ: NVDA) has become synonymous with artificial intelligence (AI). The company's graphics processing units (GPUs) provide the computational horsepower that underpins AI and have become the gold standard for these applications. Nvidia has also been a prolific investor in the AI space, owning stakes in a wide variety of chipmakers, software developers, and infrastructure providers.The company turned heads this week with the latest in a growing list of investments and strategic partnerships.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
12.03.26
|Donnerstagshandel in New York: S&P 500 beendet die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
12.03.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
12.03.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones beendet den Donnerstagshandel im Minus (finanzen.at)
|
12.03.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite fällt letztendlich zurück (finanzen.at)
|
12.03.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones in Rot (finanzen.at)
|
12.03.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
12.03.26
|Donnerstagshandel in New York: S&P 500 fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
12.03.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Nachmittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|09.03.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|26.02.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|26.02.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|26.02.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|26.02.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|26.02.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|26.02.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|26.02.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|26.02.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|26.02.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|158,82
|-0,25%