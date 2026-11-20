When Nvidia (NASDAQ:NVDA) reported on Nov. 17, its fiscal third-quarter revenue had more than doubled from the year before, to a record $115.8 billion. But for memory investors, the more telling number was how much the artificial intelligence (AI) chip leader has agreed to pay its suppliers.

Nvidia's supply commitments rose to $390 billion, up from $279 billion a quarter earlier. And the company said the increase was "primarily related to the multi-year procurement of memory supply."

That's good news for Micron Technology (NASDAQ:MU), one of the three big makers of the memory chips Nvidia buys. But Micron stock is around $702 as I write, about 42% under the record $1,213.56 it closed at on June 25.

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