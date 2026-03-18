NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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18.03.2026 03:00:00
Nvidia Just Reported $68 Billion in Revenue. Here's Why It Matters.
The market let out a collective sigh of relief when Nvidia (NASDAQ: NVDA) announced earnings late last month. Concerns about spending cuts on artificial intelligence (AI) products were dispelled when the company reported that revenue grew 73% year over year to $68 billion in fiscal Q4. Evidence has continued to indicate that the AI infrastructure spending fueling that revenue growth will continue.Database software technology company Oracle has become the face of concern surrounding overspending and a potential bursting of the spending bubble. Its latest update signals that Nvidia's revenue growth prospects remain solid.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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