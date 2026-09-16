NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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16.09.2026 02:00:00
Nvidia Just Reshuffled Its $99 Billion Portfolio, and 1 Stock Moved Up the Ranks
Because Nvidia holds investments worth more than $100 million, it has to submit a 13F filing each quarter that details its holdings. This publicly available filing gives investors a clear look at what investment moves the company made in a given quarter, and the market pays close attention to the information due to Nvidia's highly influential position in the artificial intelligence (AI) space.
At the end of the second quarter of Nvidia's current fiscal year, which ended July 26, the company's investment portfolio was worth roughly $99 billion -- and one very high-profile tech stock became one of the AI leader's top holdings in the quarter.
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