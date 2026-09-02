NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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02.09.2026 10:00:00

Nvidia Just Returned a Record $26 Billion to Shareholders After Increasing Its Dividend by 2,400%. I Predict Another Massive Dividend Increase.

Nvidia (NASDAQ: NVDA) recently delivered exceptional second-quarter fiscal 2027 results. It more than doubled revenue and operating income year over year while maintaining a sky-high 75% gross margin, despite a 55% increase in operating expenses.This was also the first quarter since Nvidia raised its quarterly payout from $0.01 per share to $0.25 per share -- a 2,400% dividend raise. Nvidia paid $6.05 billion in dividends in its latest quarter -- up from just $244 million in the first quarter of fiscal 2027. And in total, it returned a record $25.78 billion to shareholders through stock buybacks and dividends.For context, Apple (NASDAQ: AAPL), which is typically the most aggressive company at returning capital to shareholders -- bought back $25.95 billion in stock and paid $4 billion in dividends in its latest quarter.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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