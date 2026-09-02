NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
02.09.2026 10:00:00
Nvidia Just Returned a Record $26 Billion to Shareholders After Increasing Its Dividend by 2,400%. I Predict Another Massive Dividend Increase.
Nvidia (NASDAQ: NVDA) recently delivered exceptional second-quarter fiscal 2027 results. It more than doubled revenue and operating income year over year while maintaining a sky-high 75% gross margin, despite a 55% increase in operating expenses.This was also the first quarter since Nvidia raised its quarterly payout from $0.01 per share to $0.25 per share -- a 2,400% dividend raise. Nvidia paid $6.05 billion in dividends in its latest quarter -- up from just $244 million in the first quarter of fiscal 2027. And in total, it returned a record $25.78 billion to shareholders through stock buybacks and dividends.For context, Apple (NASDAQ: AAPL), which is typically the most aggressive company at returning capital to shareholders -- bought back $25.95 billion in stock and paid $4 billion in dividends in its latest quarter.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
20:03
|Zuversicht in New York: Dow Jones nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
20:03
|Gute Stimmung in New York: So steht der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
|
20:03
|Freundlicher Handel: Das macht der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
|
18:01
|Mittwochshandel in New York: Börsianer lassen Dow Jones am Mittwochmittag steigen (finanzen.at)
|
18:01
|Gute Stimmung in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite am Mittwochmittag steigen (finanzen.at)
|
18:01
|Optimismus in New York: S&P 500 am Mittag im Aufwind (finanzen.at)
|
18:01
|Handel in New York: NASDAQ 100 liegt mittags im Plus (finanzen.at)
|
16:03
|Dow Jones 30 Industrial-Wert NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NVIDIA-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)