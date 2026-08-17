NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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17.08.2026 12:18:00
Nvidia kappt OpenAI-Garantie auf rund 100 Milliarden Dollar
Nvidia und OpenAI stehen kurz vor einem Deal für eines der größten KI-Rechenzentren der Welt, aber mit einer kleineren Garantiesumme als zunächst berichtet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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14.08.26
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14.08.26
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